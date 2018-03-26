В ближайшие дни Кришито подпишет долгосрочный контракт со своим новым клубом

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В ближайшие дни Кришито подпишет долгосрочный контракт со своим новым клубомВ ближайшие дни капитан питерского "Зенита" Доменико Кришито подпишет долгосрочный контракт с "Дженоа".

Как информирует Tuttomercatoweb, 31-летний бек "сине-бело-голубых" заключит с "грифонами" соглашение сроком на пять лет. Перейти в итальянский клуб футболист сможет совершенно бесплатно, так как срок действия его контракта с "Зенитом" рассчитан до лета текущего года.

Напомним, "Уфа" готова отпустить Семака в "Зенит". | soccernews.ru

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