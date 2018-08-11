В ближайшие дни Месси проведет встречу с тренером сборной Аргентины

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В ближайшие дни Месси проведет встречу с тренером сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони намерен встретиться с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

Как сообщает Todomercadoweb, на встрече будет обсуждаться будущее Месси в сборной после провала на ЧМ-2018.

Ранее ходили слухи, что Месси может завершить выступления за сборную.

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