В ближайшие дни Роналду намерен встретиться с Пересом

В ближайшие дни ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен встретиться с президентом своего клуба Флорентино Пересом.

Так, по сведениям испанской прессы, после своего вылета со сборной Португалии из Чемпионата Мира 33-летний форвард планирует заняться клубными делами. После непродолжительного отдыха от выступления на ЧМ в России он планирует встретится с клубным боссом "сливочных", чтобы обсудить свое будущее на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Роналду может перейти в "Ювентус". | soccernews.ru