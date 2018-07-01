В ближайшие дни Роналду намерен встретиться с Пересом

Теги криштиану роналдуреал мадридфлорентино перес

В ближайшие дни Роналду намерен встретиться с ПересомВ ближайшие дни ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен встретиться с президентом своего клуба Флорентино Пересом.

Так, по сведениям испанской прессы, после своего вылета со сборной Португалии из Чемпионата Мира 33-летний форвард планирует заняться клубными делами. После непродолжительного отдыха от выступления на ЧМ в России он планирует встретится с клубным боссом "сливочных", чтобы обсудить свое будущее на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Роналду может перейти в "Ювентус". | soccernews.ru

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