В ближайшие несколько часов Гризманн объявит о принятом им решении по своему будущему

Теги антуан гризманнатлетико мадридбарселона

В ближайшие несколько часов Гризманн объявит о принятом им решении по своему будущемуВ ближайшие несколько часов форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн объявит о принятом им решении по своему будущему.

Так, по сведениям L'Equipe, заявление о своих намерениях будет сделано 27-летним нападающим сегодня после обеда во время его запланированного выступления перед прессой в расположении национальной сборной Франции. Cadena SER заверил, что игрок, несмотря на проявленный к нему интерес со стороны каталонской "Барселоны", сообщит о планах продолжить выступления за свой клуб.

Напомним, "Барселона" поставила Гризманну ультиматум. | soccernews.ru

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