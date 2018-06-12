В ближайшие несколько часов Гризманн объявит о принятом им решении по своему будущему

В ближайшие несколько часов форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн объявит о принятом им решении по своему будущему.

Так, по сведениям L'Equipe, заявление о своих намерениях будет сделано 27-летним нападающим сегодня после обеда во время его запланированного выступления перед прессой в расположении национальной сборной Франции. Cadena SER заверил, что игрок, несмотря на проявленный к нему интерес со стороны каталонской "Барселоны", сообщит о планах продолжить выступления за свой клуб.

Напомним, "Барселона" поставила Гризманну ультиматум. | soccernews.ru