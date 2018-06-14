В ближайшие несколько часов Гризманн продлит контракт с "Атлетико"

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В ближайшие несколько часов Гризманн продлит контракт с "Атлетико"Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, которого слухи активно связывали с каталонской "Барселоной", принял решение по своему будущему.

Так, по сведениям France Football, в ближайшие несколько часов 27-летний нападающий "матрасников" должен подписать новый контракт со своим клубом. Как ожидается, оклад француза вырастет до 23-х миллионов евро за сезон.

Напомним, ранее Гризманн анонсировал, что сегодня объявит решение по своему будущему. | soccernews.ru

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