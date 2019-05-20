В Боливии арбитр умер во время матча

Теги ориенте петролеро

В Боливии арбитр умер во время матча

Во время матча 25-го тура чемпионата Боливии между "Олвейс Рэди" и "Ориенте Петролеро" произошла трагедия.

Во втором тайме арбитру встречи арбитру Виктору Уго Уртадо стало плохо. У судьи остановилось сердце, врачи обеих команд сделали всё возможное, но в больнице рефери умер. Ему было 32 года.

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