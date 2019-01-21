В Боливии автобус с футбольной командой рухнул в пропасть: есть жертвы

Теги боливия

В Боливии автобус с футбольной командой рухнул в пропасть: есть жертвы

В Боливии автобус с футбольной командой "Cicles Club Lavalle" рухнул в пропасть, сообщает Pagina Siete.

По информации источника, транспортное средство из-за отказа тормозов упало с обрыва высотой 150 метров.

По последним данным, в результате аварии погибли 13 человек, в том числе 4 футболиста, также известно о 26 пострадавших.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Ювентус" (2007-2011). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, почему Роман Ерёменко выбрал "Ростов"

Стало известно, почему Роман Ерёменко выбрал "Ростов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов