В Боливии автобус с футбольной командой рухнул в пропасть: есть жертвы
В Боливии автобус с футбольной командой "Cicles Club Lavalle" рухнул в пропасть, сообщает Pagina Siete.
По информации источника, транспортное средство из-за отказа тормозов упало с обрыва высотой 150 метров.
По последним данным, в результате аварии погибли 13 человек, в том числе 4 футболиста, также известно о 26 пострадавших.
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