В Боливии футболист кинулся на тренера из-за ранней замены

Хавбек "Насьональ Потоси" Тиаго дос Сантос остался недоволен своей заменой в игре против "Спорт Бойз" (0:4).

Игрок был заменен на 32-й минуте матча при счете 0:0. После того, как футболист покинул поле, он подошел к тренеру и выбил бутылку из его рук.

O brasileiro Thiago dos Santos, jogador do Nacional de Potosí, se revoltou ao ser substituído aos 32 minutos do primeiro tempo na partida contra o Sport Boys, pelo Campeonato Boliviano, e agrediu o técnico argentino Edgardo Malvestiti. Por conta disso recebeu cartão vermelho. pic.twitter.com/eTVaXatSSB — FutGooll (@FutGooll) 17 апреля 2018 г.

Между тренером и футболистом начал разгораться конфликт и последнего увела полиция. Отметим, что дос Сантос получил за свое поведение красную карточку.

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