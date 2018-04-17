В Боливии футболист кинулся на тренера из-за ранней замены
Хавбек "Насьональ Потоси" Тиаго дос Сантос остался недоволен своей заменой в игре против "Спорт Бойз" (0:4).
Игрок был заменен на 32-й минуте матча при счете 0:0. После того, как футболист покинул поле, он подошел к тренеру и выбил бутылку из его рук.
O brasileiro Thiago dos Santos, jogador do Nacional de Potosí, se revoltou ao ser substituído aos 32 minutos do primeiro tempo na partida contra o Sport Boys, pelo Campeonato Boliviano, e agrediu o técnico argentino Edgardo Malvestiti. Por conta disso recebeu cartão vermelho. pic.twitter.com/eTVaXatSSB— FutGooll (@FutGooll) 17 апреля 2018 г.
Между тренером и футболистом начал разгораться конфликт и последнего увела полиция. Отметим, что дос Сантос получил за свое поведение красную карточку.
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