В Боливии от коронавируса умер 25-летний футболист
Федерация футбола Боливии сообщила о смерти игрока команды университета Тринидада Дейберта Франса Романа Гузмана.
Футболист, которому было всего 25 лет, скончался из-за осложнений, связанных с заболеванием коронавирусом.
Ранее от COVID-19 также умерли отец спортсмена Белизарио Роман и его дядя Кармело Роман.
Всего в мире коронавирусом заразились более 6 миллионов человек, число смертей превысило 367 тысяч.
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|27
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|27
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|27
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|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
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