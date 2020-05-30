В Боливии от коронавируса умер 25-летний футболист

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В Боливии от коронавируса умер 25-летний футболист

Федерация футбола Боливии сообщила о смерти игрока команды университета Тринидада Дейберта Франса Романа Гузмана.

Футболист, которому было всего 25 лет, скончался из-за осложнений, связанных с заболеванием коронавирусом.

Ранее от COVID-19 также умерли отец спортсмена Белизарио Роман и его дядя Кармело Роман.

Всего в мире коронавирусом заразились более 6 миллионов человек, число смертей превысило 367 тысяч.

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