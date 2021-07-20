В "Болонье" отреагировали на слухи об интересе "Тоттенхэма" к Томиясу

Теги тоттенхэмболоньятакехиро томиясу

В "Болонье" отреагировали на слухи об интересе "Тоттенхэма" к Томиясу

Фото инстаграм Такехиро Томиясу

Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил, что центральный защитник Такехиро Томиясу является трансферной целью "Тоттенехэма".

"Мы не торопимся с его продажей. Нам действительно поступило предложение от "Тоттенхэма", но другие клубы тоже заинтересованы в Томиясу. Его прельщает возможность поиграть в АПЛ, но мы намерены ждать наиболее выгодных условий", - приводит слова Бигона Sky Sport.

Ранее сообщалось, что "шпоры" заплатят за японца 17,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Томиясу сыграл за "Болонью" 33 матча и забил 2 гола.

Не пропустите: "Тоттенхэм" поборется с "Барселоной" за аргентинского защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов