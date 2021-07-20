В "Болонье" отреагировали на слухи об интересе "Тоттенхэма" к Томиясу

Фото инстаграм Такехиро Томиясу

Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон подтвердил, что центральный защитник Такехиро Томиясу является трансферной целью "Тоттенехэма".

"Мы не торопимся с его продажей. Нам действительно поступило предложение от "Тоттенхэма", но другие клубы тоже заинтересованы в Томиясу. Его прельщает возможность поиграть в АПЛ, но мы намерены ждать наиболее выгодных условий", - приводит слова Бигона Sky Sport.

Ранее сообщалось, что "шпоры" заплатят за японца 17,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Томиясу сыграл за "Болонью" 33 матча и забил 2 гола.

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