В "Болонье" прокомментировали информацию об интересе к Миранчуку

Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон прокомментировал слухи об интересе клуба к российскому полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку.

"На данный момент мы не заинтересованы в нем. Это все слухи", – сказал Бигон.

Напомним, что ранее об интересе к хавбеку сборной России со стороны "Болоньи" сообщили в Calcio Line.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 6 матчах в Серии А, в которых отметился одной результативной передачей.

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