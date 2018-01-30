В борьбе за Артуро Видаля появился явный фаворит

Теги бавария мюнхенманчестер юнайтедартуро видаль

В борьбе за Артуро Видаля появился явный фаворитВ борьбе за полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля появился явный фаворит, информирует Bild.

Так, по сведениям издания, с большой долей вероятности следующим летом 30-летний хавбек станет игроком английского "Манчестер Юнайтед". Ввиду подписания Леона Горетцки из гельзенкирхенского "Шальке", "Бавария" не будет препятствовать уходу чилийца.

В нынешнем сезоне Видаль забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за свой клуб.

Напомним, "Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Роббену. | soccernews.ru

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