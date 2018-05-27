В борьбе за Бэйла появился фаворит

Теги манчестер юнайтедреал мадридгарет бэйл

В борьбе за Бэйла появился фаворитВ борьбе за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла появился главный фаворит, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, наилучшие шансы на то, чтобы подписать 28-летнего игрока "сливочных", на сегодняшний день имеет "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 8 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, Перес намерен сохранить в "Реале" Бэйла, Бензема и Наваса. | soccernews.ru

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