В борьбе за Бэйла появился фаворит

В борьбе за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла появился главный фаворит, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, наилучшие шансы на то, чтобы подписать 28-летнего игрока "сливочных", на сегодняшний день имеет "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Бэйл забил 21 мяч и сделал 8 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, Перес намерен сохранить в "Реале" Бэйла, Бензема и Наваса. | soccernews.ru