В борьбе за Боатенга у "Манчестер Юнайтед" появились два серьезных конкурента

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В борьбе за Боатенга у "Манчестер Юнайтед" появились два серьезных конкурентаВ борьбе за защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга у "Манчестер Юнайтед" появились два серьезных конкурента.

Так, по сведениям Kicker, свои притязания на 29-летнего бека немецкого гранда, трансфер которого оценивается в 50 миллионов евро, также обозначили лондонский "Арсенал" и ПСЖ.

В прошлом сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" рассчитывает закрыть трансфер Боатенга в ближайшие дни.| soccernews.ru

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