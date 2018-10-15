В борьбе за де Лигта и де Йонга определился фаворит

Теги аяксбарселонаматтейс де лигтфренки де йонг

В борьбе за де Лигта и де Йонга определился фаворитВ борьбе за двух игроков амстердамского "Аякса" - Маттейса де Лигта и Френки де Йонга определился фаворит, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, наилучшие шансы подписать перспективных футболистов вице-чемпиона Нидерландов имеет каталонская "Барселона". "Сине-гранатовые" поддерживают постоянный контакт с окружением защитника и полузащитника, которые также приоритетным местом продолжения карьеры для себя видят "Камп Ноу".

Напомним, "Барселона" интересуется соотечественником Месси. | soccernews.ru

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