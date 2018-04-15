В борьбе за Де Лигта появился новый фаворит

В борьбе за защитника амстердамского "Аякса" Маттейса Де Лигта появился новый фаворит, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, наиболее реальные шансы заполучить ближайшим летом 18-летнего бека голландского гранда имеет "Манчестер Сити". Другими претендентами на перспективного игрока называются каталонская "Барселона", лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария".

В нынешнем сезоне Де Лигт забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 35 матчах за "Аякс".

Напомним, Манчини поздравил "Манчестер Сити" с победой в АПЛ. | soccernews.ru