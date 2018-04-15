В борьбе за Де Лигта появился новый фаворит

Теги манчестер ситиарсенал лондонаяксматтейс де лигтбавария мюнхенбарселона

В борьбе за Де Лигта появился новый фаворитВ борьбе за защитника амстердамского "Аякса" Маттейса Де Лигта появился новый фаворит, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, наиболее реальные шансы заполучить ближайшим летом 18-летнего бека голландского гранда имеет "Манчестер Сити". Другими претендентами на перспективного игрока называются каталонская "Барселона", лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария".

В нынешнем сезоне Де Лигт забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 35 матчах за "Аякс".

Напомним, Манчини поздравил "Манчестер Сити" с победой в АПЛ. | soccernews.ru

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