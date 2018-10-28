В борьбе за де Йонга появился фаворит

Хавбек "Аякса" Френки де Йонг в январе может сменить клубную прописку.

Как сообщает Goal.com, фаворитом в борьбе за 21-летнего игрока является "Манчестер Сити". Напомним, что в услугах футболиста также заинтересованы "Барселона", "Реал" и "Тоттенхэм".

Отмечается, что "горожане" оценивают перспективного голландца в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне де Йонг сыграл 15 матчей и отметился одним ассистом.

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