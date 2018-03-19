В борьбе за Фреда определился главный фаворит

В борьбе за полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда определился главный фаворит, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, наилучшие шансы на подписание 25-летнего хавбека "горняков" имеет "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что "красные дьяволы" серьезно продвинулась в переговорах по бразильцу, трансфер которого оценивается в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фред забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Шахтер".

Напомним, летом "Манчестер Юнайтед" могут покинуть сразу 10 игроков. | soccernews.ru