В борьбе за Фреда определился главный фаворит

Теги фредманчестер юнайтедшахтер донецк

В борьбе за Фреда определился главный фаворитВ борьбе за полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда определился главный фаворит, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, наилучшие шансы на подписание 25-летнего хавбека "горняков" имеет "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что "красные дьяволы" серьезно продвинулась в переговорах по бразильцу, трансфер которого оценивается в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фред забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Шахтер".

Напомним, летом "Манчестер Юнайтед" могут покинуть сразу 10 игроков. | soccernews.ru

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