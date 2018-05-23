В борьбе за Левандовски появился новый фаворит

В борьбе за форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски появился новый фаворит, информирует Evening Standard.

Так, по сведениям источника, наилучшие шансы на сегодняшний день подписать 29-летнего нападающего чемпионов Германии имеет мадридский "Реал". Ожидается, что с большой долей вероятности летом поляк отправится на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, "Челси" готов заплатить за Левандовски "круглую" сумму. | soccernews.ru