В борьбе за Мартиаля определился фаворит

Теги манчестер юнайтедантони мартиальювентусбавария мюнхенбарселона

В борьбе за Мартиаля определился фаворитВ борьбе за вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля определился фаворит, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, туринский "Ювентус" существенно продвинулся в переговорах с представителями 22-летнего игрока "красных дьяволов" по возможному будущему трансферу их клиента. Таким образом, шансы мюнхенской "Баварии" и каталонской "Барселоны" на подписание француза существенно снизились.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, фанаты "Ювентуса" выбрали нового тренера для команды. | soccernews.ru

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