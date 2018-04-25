В борьбе за Мартиаля определился фаворит

В борьбе за вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля определился фаворит, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, туринский "Ювентус" существенно продвинулся в переговорах с представителями 22-летнего игрока "красных дьяволов" по возможному будущему трансферу их клиента. Таким образом, шансы мюнхенской "Баварии" и каталонской "Барселоны" на подписание француза существенно снизились.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, фанаты "Ювентуса" выбрали нового тренера для команды. | soccernews.ru