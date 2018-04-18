В борьбе за Мартиаля появился фаворит

Теги манчестер юнайтедарсенал лондонантони мартиаль

В борьбе за Мартиаля появился фаворитВ борьбе за вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля появился фаворит, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям издания, наилучшие шансы на сегодняшний день на подписание 22-летнего игрока "красных дьяволов" имеет лондонский "Арсенал".

Также интерес к французу проявляют туринский "Ювентус", мюнхенская "Бавария" и каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Мариаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ранее сообщалось, что Мартиаль уже определился с местом продолжения своей карьеры. | soccernews.ru

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