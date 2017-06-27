В борьбе за Паредеса у "Зенита" появился серьезный конкурент

У питерского "Зенита" появился серьезный конкурент в борьбе за полузащитника итальянской "Ромы" Леандро Паредеса.

Как информирует Gazzetta dello Sport, 22-летним хавбеком "волков" заинтересовалась мюнхенская "Бавария", которая уже отправила своих представителей в Рим для ведения переговоров по футболисту. Сам аргентинец намерен отказать "сине-бело-голубым" и рассмотреть предложение чемпиона Германии.

В завершившемся сезоне Паредес забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 41 матче за "Рому".

Напомним, из-за конкурентов "Зенит" также может упустить Тельо. | soccernews.ru