В борьбе за Паредеса у "Зенита" появился серьезный конкурент

Теги бавария мюнхенромазенит санкт-петербурглеандро паредес

В борьбе за Паредеса у "Зенита" появился серьезный конкурентУ питерского "Зенита" появился серьезный конкурент в борьбе за полузащитника итальянской "Ромы" Леандро Паредеса.

Как информирует Gazzetta dello Sport, 22-летним хавбеком "волков" заинтересовалась мюнхенская "Бавария", которая уже отправила своих представителей в Рим для ведения переговоров по футболисту. Сам аргентинец намерен отказать "сине-бело-голубым" и рассмотреть предложение чемпиона Германии.

В завершившемся сезоне Паредес забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 41 матче за "Рому".

Напомним, из-за конкурентов "Зенит" также может упустить Тельо. | soccernews.ru

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