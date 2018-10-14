В борьбе за Погба определился фаворит

В борьбе за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба определился фаворит, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, главными претендентами на 25-летнего хавбека "красных дьяволов" считаются туринский "Ювентус" и каталонская "Барселона". Однако более предпочтительные шансы заполучить француза в свои ряды имеет "старая синьора", которая поддерживает тесные связи с его агентом Мино Райолой.

В текущем сезоне Погба забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Ювентус" заинтересовался защитником сборной Хорватии. | soccernews.ru