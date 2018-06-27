В борьбе за Пьянича появился новый фаворит

В борьбе за полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича появился новый фаворит, информирует Daily Star.

Так, по сведениям издания, после того, как каталонская "Барселона" отказалась от своих притязаний на 28-летнего хавбека "старой синьоры", главным претендентом на него стал лондонский "Челси".

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" назвал цену на Пьянича. | soccernews.ru