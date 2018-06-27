В борьбе за Пьянича появился новый фаворит

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В борьбе за Пьянича появился новый фаворитВ борьбе за полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича появился новый фаворит, информирует Daily Star.

Так, по сведениям издания, после того, как каталонская "Барселона" отказалась от своих притязаний на 28-летнего хавбека "старой синьоры", главным претендентом на него стал лондонский "Челси".

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" назвал цену на Пьянича. | soccernews.ru

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