В борьбе за Ришарлисона определился фаворит

В борьбе за атакующего полузащитника "Уотфорда" Ришарлисона определился фаворит, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные дьяволы" в гонке за 20-летним бразильцем опережают конкурентов в лице "Баварии", ПСЖ и "Ювентуса".

Стоит отметить, что за трансфер Ришарлисона потенциальному покупателю придётся заплатить около 46 миллионов евро.

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