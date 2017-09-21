В борьбе за Упамекано у "Реала" и "Барселоны" появился конкурент

Теги дайот упамеканорб лейпцигреал мадридбарселона

В борьбе за Упамекано у "Реала" и "Барселоны" появился конкурентАнглийский "Ливерпуль" заинтересовался защитником немецкого "РБ Лейпциг" Дайотом Упамекано, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "красные" намерены предпринять попытки перехватить 18-летнего бека "быков" у мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны", которые также нацелились на перспективного француза.

В текущем сезоне Упамекано сыграл уже шесть матчей за "РБ Лейпциг".

Напомним, "Ливерпуль" не может договориться с Джаном о новом контракте. | soccernews.ru

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