В борьбе за Упамекано у "Реала" и "Барселоны" появился конкурент

Английский "Ливерпуль" заинтересовался защитником немецкого "РБ Лейпциг" Дайотом Упамекано, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "красные" намерены предпринять попытки перехватить 18-летнего бека "быков" у мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны", которые также нацелились на перспективного француза.

В текущем сезоне Упамекано сыграл уже шесть матчей за "РБ Лейпциг".

Напомним, "Ливерпуль" не может договориться с Джаном о новом контракте. | soccernews.ru