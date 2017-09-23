В борьбе за второе место в таблице "Атлетико" уверенно переигрывает "Севилью"

Шестой игровой день в Ла Лиге открывали команды, входящие в первую тройку. В Мадриде, на своем новом стадионе, "Атлетико" принимал "Севилью". В последнюю пятилетку "матрасники" имеют существенный перевес над нервионцами в личных встречах. Считалась команда Диего Симеоне фаворитом встречи и в этот раз.

Стартовые минуты матча прошли в обоюдоострой борьбе. Соперники не стеснялись нагружать оборону друг друга, а к 20-й минуте могли отметиться и те, и другие.

Сначала обязаны были забивать гости. Сарабия получил мяч за пределами чужой штрафной, после чего пробил по воротам, но угодил в Савича, от которого "круглый" срикошетил точно в ближнюю штангу владений Облака, а затем вылетел в поле.

Игроки "Атлетико" ответили спустя пять минут. Коке выполнил отличную передачу верхом на левый край на Карраско, а тот вошел в чужую штрафную и выдал поперечный пас на Фелипе Луиса, который пробил в дальний угол, но угодил точно в перекладину.

В общем, начало матча получилось многообещающим. Однако в оставшуюся часть первого тайма командам больше не удалось создать голевые моменты. Попытки были, у севильцев активен был на острие Мурьель, но мяч не часто доходил ему в ноги. Хозяева больше владели мячом, но им явно не хватало последнего паса. Так без голов соперники и завершили первый тайм.

А вот на первой же минуте второй половины матча "матрасники" забили, как оказалось, переломный гол. Вьетто из центрального круга выдал передачу вперед на Карраско, который боролся с Н’Зонзи. Стивен первый коснулся мяча, но далеко его отпустил и Карраско за счет скорости выиграл позицию, вышел на ударную позицию и спокойно переправил снаряд мимо вышедшего Серхио Рико – 1:0.

Очевидно, что быстрый после перерыва гол выбил из колеи игроков команды гостей. Долгое время они вообще не знали, что делать с мячом. Но к середине тайма собрались и соорудили опаснейший выпад у ворот Облака. Банега со стандарта выполнил подачу в центр чужой штрафной, там мяч заметался на линии вратарской, после чего сразу двое игроков "Севильи" попытались нанести удар, но всякий раз раньше оказывались защитники "Атлетико", которые в итоге нейтрализовали угрозу у своих ворот.

Этот эпизод еще долго оставался самым опасным у ворот "матрасников", а вот у противоположных владений острота возникала чаще. В конце концов это привело ко второму взятию ворот Рико. С правого фланга Карраско выдал прострел на дальнюю штангу на Гризманна, который пробежал чуть вперед. Но Антуан не выключился из борьбы, а сразу же в чистом подкате выбил снаряд из-под ног оппонента, выдав точный пас на Фелипе Луиса. Тот же всем видом показывал, что готовит удар, а сам отпасовал левее все на того же Гризманна. Антуан оказался на краю вратарской, откуда мощно пробил в дальний угол, забив свой второй мяч в двух матчах на новом стадионе "Атлетико" – 2:0.

По такой игре преимущество в два мяча было более чем существенным. Команда Диего Симеоне на классе довела матч до победы, так и не позволив сопернику хотя бы раз огорчить Облака. Это победа стала третьей кряду для "Атлетико" в чемпионате, позволившая "матрасникам" вплотную приблизится к "Барселоне". Через тур лидеры Ла Лиги сыграют между собой в Мадриде.

К слову, чувства от победы сполна разделил с "матрасниками" Диего Коста, который присутствовал на стадионе в качестве зрителя.

"Атлетико" – "Севилья" – 2:0

Голы: Карраско, 46 – 1:0. Гризманн, 70 – 2:0.

"Атлетико": Облак, Ф.Луис, Савич, Эрнандес, Врсалько, Габи, Сауль, Коке, Карраско (Гамейро, 81), Гризманн (Томас, 72), Вьетто (А.Корреа, 57).

"Севилья": Рико, Меркадо (Крон-Дели, 77), Кароль, Лангле, Кариссу, Сарабия (Х.Корреа, 58), Н’Зонзи, Банега, Ф.Васкес, Х.Навас, Мурьель (Бен Йеддер, 68).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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