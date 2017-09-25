В борьбе за "Золотую бутсу" Фалькао, Дибалу и Месси опережает форвард эстонского "Таллинна"

В борьбе за "Золотую бутсу" Радамеля Фалькао ("Монако"), Пауло Дибалу ("Ювентус") и Лионеля Месси ("Барселона") опережает форвард эстонского "Таллинна" Альберт Проса.

Так, лидирующая шестерка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Альберт Проса ("Таллинн"): 25 голов, 25 очков.

2. Радамель Фалькао ("Монако"): 11 голов, 22 очка.

3. Рауно Саппинен ("Флора"): 22 мяча, 22 очка.

4. Пауло Дибала ("Ювентус"): 10 голов, 20 очков.

5. Шон Магуайр ("Корк Сити"): 20 голов, 20 очков.

6. Лионель Месси ("Барселона"): 9 голов, 18 очков.

Отметим, что в чемпионате Ирландии сыграно уже 28 матчей, а в первенстве Эстонии - 31 матч.