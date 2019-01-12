В борьбу за Батшуайи включился ещё один клуб

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В борьбу за Батшуайи включился ещё один клуб

"Бетис" включился в борьбу за нападающего лондонского "Челси" Миши Батшуайи, сообщает A Bola.

По сведениям издания, севильский клуб заинтересован в аренде бельгийца до лета 2019 года. "Зелёно-белые" хотят заполучить форварда до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее стало известно, что на 25-летнего футболиста также претендуют "Монако" и "Эвертон". "Челси" требует за него 36 миллионов евро.

Первую половину текущего сезона Батшуайи провёл в "Валенсии", сыграл 23 матча и забил 3 гола.

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