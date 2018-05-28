В борьбу за Бэйла включился ещё один европейский гранд

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В борьбу за Бэйла включился ещё один европейский гранд

В борьбу за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла включился ещё один европейский гранд, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, вариант с покупкой 28-летнего валлийца рассматривает мюнхенская "Бавария". Сам футболист также не против попробовать свои силы в Германии.

Напомним, что фаворитом в гонке за Бэйлом считается "Манчестер Юнайтед".

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