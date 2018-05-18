В борьбу за Буффона включился ещё один топ-клуб АПЛ

Теги манчестер юнайтедювентусджанлуиджи буффон

В борьбу за Буффона включился ещё один топ-клуб АПЛ

В борьбу за вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона включился ещё один топ-клуб АПЛ.

Как сообщает Tuttosport, вслед за "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" интерес к 40-летнему итальянцу начал проявлять "Манчестер Юнайтед".

По сведениям издания, "красные дьяволы" уже выходили на контакт с представителями Буффона.

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4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
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10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
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