В борьбу за Буффона включился ещё один топ-клуб АПЛ

В борьбу за вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона включился ещё один топ-клуб АПЛ.

Как сообщает Tuttosport, вслед за "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" интерес к 40-летнему итальянцу начал проявлять "Манчестер Юнайтед".

По сведениям издания, "красные дьяволы" уже выходили на контакт с представителями Буффона.

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