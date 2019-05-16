В борьбу за Еременко вступил еще один клуб РПЛ

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В борьбу за Еременко вступил еще один клуб РПЛ

Хавбек "Ростова" Роман Еременко близок к смене клуба.

Сообщается, что подписать 32-летнего футболиста намерен "Краснодар". Ранее фаворитом в борьбе за игрока считался "Локомотив".

Напомним, что Еременко перебрался в "Ростов" из "Спартака" минувшей зимой. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.

В этом сезоне Еременко провел за "Ростов" 11 игр, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

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