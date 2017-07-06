В борьбу за Хамеса включился новый претендент

Теги челсиреал мадридхамес родригес

В борьбу за Хамеса включился новый претендентЛондонский "Челси" включился в борьбу за полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "аристократы" вполне могут предложить "сливочным" требуемые ими 60 миллионов евро за колумбийца. Учитывая, что главные претенденты на 25-летнего хавбека английский "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ готовы заплатить за игрока "лишь" 40 миллионов, вполне возможно, что Хамес переберется в Лондон.

Напомним, "Реал" попросил Мбаппе не спешить с принятием решения о своем будущем. | soccernews.ru

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