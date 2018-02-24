В борьбу за Ласселса вступают еще три клуба АПЛ

Защитник "Ньюкасла" Джамаал Ласселс привлек к себе внимание нескольких клубов АПЛ.

Как сообщает английская пресса, игрок попал в сферу интересов "Арсенала", "Ливерпуля" и "Эвертона".

В текущем сезоне Ласселс принял участие в 24 матчах, в которых забил три гола.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Челси". | http://soccernews.ru