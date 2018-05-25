В борьбу за Левандовски включился ещё один топ-клуб АПЛ

В борьбу за форварда "Баварии" Роберта Левандовски включился ещё один топ-клуб АПЛ, сообщает Sky Sports со ссылкой на немецкую прессу.

По информации источника, помимо "Челси" на 29-летнего поляка претендует "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что сам Левандовски хотел бы сменить клуб. "Бавария" потребует за своего ведущего нападающего порядка 90 миллионов евро.

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