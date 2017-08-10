В борьбу за Луана включились два топ-клуба АПЛ

Теги арсенал лондонливерпульспартак москвагремиолуан виейра

В борьбу за Луана включились два топ-клуба АПЛ

Два топ-клуба АПЛ намерены перехватить у московского "Спартака" нападающего "Гремио" Луана Виейру.

Как сообщает бразильская пресса, речь идёт о "Ливерпуле" и "Арсенале", которые также хотят подписать 24-летнего футболиста этим летом.

Ранее сообщалось, что трансфер Луана обойдётся "Спартаку" почти в 25 миллионов евро.

Не пропустите: Неймар советует Луану не переходить в "Спартак". | http://soccernews.ru

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