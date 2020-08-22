В борьбу за Месси включился еще один клуб

"Ювентус" готов включиться в борьбу за форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Как сообщает Sport.es, туринский клуб всерьез рассматривает возможность покупки аргентинца, чтобы он играл в паре с Криштиану Роналду. Однако, скорее всего, "Ювентус" не потянет зарплату игрока.

Соглашение Месси с клубом истекает следующим летом. Напомним, что в его услугах заинтересованы "Интер" и ПСЖ.

Месси задумался над уходом из "Барсы" после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в Лиги Чемпионов.

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