В борьбу за ван Дейка включился испанский топ-клуб

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк стал трансферной целью "Барселоны", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением 26-летнего голландца в январе.

Стоит отметить, что "Барселоне" предстоит выдержать конкуренцию со стороны "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", которые также хотят подписать ван Дейка зимой. | http://soccernews.ru