В "Боруссии" довольны тем, что Обамеянг покинул команду

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер доволен, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг сменил команду.

Напомним, что в прошлом месяце футболист перебрался в "Арсенал".

"Хорошо, что эта история закончилась. Обамеянга чересчур часто обсуждали в СМИ", – сказал он.

В текущем сезоне габонец провел в составе дортмундцев 24 матча во всех турнирах, забил 21 гол и три раза ассистировал партнерам по команде.

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