В "Боруссии" опровергли слухи о приглашении Моуринью на пост главного тренера

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что клуб не рассматривает португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Об этом пишет The Sun со ссылкой на Sky.

Ранее сообщалось, что в случае отставки нынешнего тренера "Боруссии" Люсьена Фавра, именно Моуринью будет главным кандидатом на этот пост.

"Обсуждений пока не было по этому поводу. Мы рады, что у нас есть Люсьен Фавр. По поводу Моуринью - слухи, которые не имею оснований", - сказал Цорк.

На данный момент Моуринью остается без работы. Зимой 2018 года он покинул "Манчестер Юнайтед".

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