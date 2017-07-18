В "Боруссии" опровергли слухи об уходе Обамеянга

Теги пьер-эмерик обамеянгборуссия дортмунд

В "Боруссии" опровергли слухи об уходе ОбамеянгаГлавный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош заявил, что его клуб не собирается продавать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

"Слухи об Обамеянге? Они будут до конца августа. И не только насчёт него, но и относительно других футболистов. Однако они бессмысленны", - сказал он.

На днях в "Боруссии" заявили, что клуб будет ждать предложений по Обамеянгу еще несколько дней.

Читайте: Дортмундская "Боруссия" не получала предложений по Обамеянгу | http://soccernews.ru

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