В "Боруссии" опровергли слухи об уходе Обамеянга

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош заявил, что его клуб не собирается продавать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

"Слухи об Обамеянге? Они будут до конца августа. И не только насчёт него, но и относительно других футболистов. Однако они бессмысленны", - сказал он.

На днях в "Боруссии" заявили, что клуб будет ждать предложений по Обамеянгу еще несколько дней.

Читайте: Дортмундская "Боруссия" не получала предложений по Обамеянгу | http://soccernews.ru