В "Боруссии" отрицают наличие договоренности с "Барселоной" по Дембеле

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке отрицает то, что "Барселона" договорилась о трансфере Усмана Дембеле.

"Окончательное решение пока не принято, поэтому нет никакой официальной информации. L’Equipe за последние несколько недель написала много ерунды. Вопрос будет решен в ближайшие дни, вероятно, до 31 августа. Было бы совсем хорошо, если бы ясность наступила в предстоящие выходные" - приводит слова Ватцке Sport1.

Ранее сообщалось, что Дембеле подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт.

Читайте также: "Барселона" заплатит за Дембеле 145 миллионов евро. | http://soccernews.ru