В "Боруссии" подтвердили, что агент Эрлинга Холанда Мино Райола в Барселоне

Фото: Твиттер @ErlingHaaland

Руководство дортмундской "Боруссии" подтвердило факт переговоров с Мино Райолой, который представляет интересы нападающего клуба Эрлинга Холанда.

Спортивный директор немецкой команды Михаэль Цорк сообщил, что вчера провел встречу с Райолой, на которой обсуждалось будущее форварда и его вероятный переход в другой клуб.

"Да, вчера я разговаривал с Райолой. Мы очень четко заявили о своих намерениях", — приводит слова Цорка журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на SkyDe.

Borussia Dortmund Michael Zorc sport director confirms the meeting with Mino Raiola: “Yes, yesterday I spoke to Raiola. We’ve made our intentions very clear”, told SkyDe.



Borussia want to keep Haaland one season more - they won’t sell him for less than €150m. #BVB #Haaland https://t.co/9BT7yiw6qM