В "Боруссии" подтвердили, что агент Эрлинга Холанда Мино Райола в Барселоне

Теги эрлинг холандмино райолаборуссия дортмундбарселонатрансферы

В "Боруссии" подтвердили, что агент Эрлинга Холанда Мино Райола в БарселонеФото: Твиттер @ErlingHaaland 
Руководство дортмундской "Боруссии" подтвердило факт переговоров с Мино Райолой, который представляет интересы нападающего клуба Эрлинга Холанда.

Спортивный директор немецкой команды Михаэль Цорк сообщил, что вчера провел встречу с Райолой, на которой обсуждалось будущее форварда и его вероятный переход в другой клуб.

"Да, вчера я разговаривал с Райолой. Мы очень четко заявили о своих намерениях", — приводит слова Цорка журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на SkyDe.

Сегодня появилась информация о том, что в аэропорту Барселоны были замечены Райола и Алфи Холанд - отец 20-летнего бомбардира. Испанские СМИ сообщали, что их встретил представитель каталонского клуба.

Фарбицио Романо, в свою очередь, утверждает, что "шмели" хотят сохранить Эрлинга Холанда еще как минимум на один сезон.

Читать также: Райола и отец Холанда прилетели в Барселону | http://soccernews.ru

 
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