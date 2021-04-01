В "Боруссии" подтвердили, что агент Эрлинга Холанда Мино Райола в Барселоне
Фото: Твиттер @ErlingHaaland
Руководство дортмундской "Боруссии" подтвердило факт переговоров с Мино Райолой, который представляет интересы нападающего клуба Эрлинга Холанда.
Спортивный директор немецкой команды Михаэль Цорк сообщил, что вчера провел встречу с Райолой, на которой обсуждалось будущее форварда и его вероятный переход в другой клуб.
"Да, вчера я разговаривал с Райолой. Мы очень четко заявили о своих намерениях", — приводит слова Цорка журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на SkyDe.
Borussia Dortmund Michael Zorc sport director confirms the meeting with Mino Raiola: “Yes, yesterday I spoke to Raiola. We’ve made our intentions very clear”, told SkyDe.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2021
Borussia want to keep Haaland one season more - they won’t sell him for less than €150m. #BVB #Haaland https://t.co/9BT7yiw6qM
Сегодня появилась информация о том, что в аэропорту Барселоны были замечены Райола и Алфи Холанд - отец 20-летнего бомбардира. Испанские СМИ сообщали, что их встретил представитель каталонского клуба.
Фарбицио Романо, в свою очередь, утверждает, что "шмели" хотят сохранить Эрлинга Холанда еще как минимум на один сезон.
Читать также: Райола и отец Холанда прилетели в Барселону | http://soccernews.ru
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