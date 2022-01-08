В "Боруссии" прояснили будущее Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на слухи об уходе из клуба нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Холанд не уйдёт в январе. Без вариантов. Кто согласится продать ведущего форварда Европы во время зимней паузы, когда в этом нет никакой необходимости? В межсезонье, безусловно, удержать его будет тяжело. Но мы попробуем сделать это", - цитирует Ватцке твиттер журналиста Фабрицио Романо.

Норвежец защищает цвета "Боруссии" уже два года, в его активе 76 голов и 27 ассистов в 79 матчах.

По данным СМИ, Холанд хочет перейти в "Реал", а вот президент мадридского клуба Флорентино Перес предпочитает, чтобы звёздный футболист оказался в "Барселоне".

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