В "Боруссии" расхвалили форму Болта

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер прокомментировал физические данные спринтера Усэйна Болта, который провел тренировку с командой.

"Усэйн очень добродушный парень. У него такая биография, но он очень земной человек. Для нас честь познакомиться и поработать с ним. Он мечтает о том, чтобы тренироваться с командой высокого уровня. От этого он получает удовольствие, и у него получается делать неплохие вещи. Думаю, у него есть талант. Однако, чтобы выступать на высоком уровне, многое нужно сделать. Его физические данные сильно отличаются от футбольных.

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