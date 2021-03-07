В "Боруссии" сообщили о состоянии Холанда, который получил травму в матче с "Баварией"

Теги эрлинг холандборуссия дортмунд

В "Боруссии" сообщили о состоянии Холанда, который получил травму в матче с "Баварией"
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич сообщил, что травма норвежского нападающего команды Эрлинга Холанда оказалась несерьезной.

"У Холанда небольшой ушиб. Эрлинг играет в каждом матче. Так проходят неделя за неделей. Нам необходимо немного защищать его. Он сможет сыграть с "Севильей", – приводит слова Терзича Goal.

Напомним, что Холанд был заменен на 60-й минуте матча 24-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (2:4). В этой встрече форвард забил два гола.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 28 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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