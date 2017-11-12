В Boxing Day "Лестер" проведет четыре матча за 213 часов, "Челси" - за 273 часа

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В Boxing Day "Лестер" проведет четыре матча за 213 часов, "Челси" - за 273 часа

В Премьер-лиге перед Новым годом, традиционно, состоятся матчи по системе Boxing Day, сообщает ВВС.

С 23 декабря по 1 января клубы проведут по четыре поединка. Наиболее сжатый график ждет "Лестер", который сыграет против "Манчестер Юнайтед", "Уотфорда", "Ливерпуля" и "Хаддерсфилда" в течение 213 часов.

Немногим больше повезло "Арсеналу" - 290 часов и "Челси" (263). "Брайтон", "Бернли" и "Борнмут" сыграют свои матчи за 215 часов.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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