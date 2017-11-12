В Boxing Day "Лестер" проведет четыре матча за 213 часов, "Челси" - за 273 часа

В Премьер-лиге перед Новым годом, традиционно, состоятся матчи по системе Boxing Day, сообщает ВВС.

С 23 декабря по 1 января клубы проведут по четыре поединка. Наиболее сжатый график ждет "Лестер", который сыграет против "Манчестер Юнайтед", "Уотфорда", "Ливерпуля" и "Хаддерсфилда" в течение 213 часов.

Немногим больше повезло "Арсеналу" - 290 часов и "Челси" (263). "Брайтон", "Бернли" и "Борнмут" сыграют свои матчи за 215 часов.

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