В бой после еврокубков: мадридский "Атлетико" ждет гостей из Бильбао

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В бой после еврокубков: мадридский "Атлетико" ждет гостей из Бильбао

"Атлетико" – "Атлетик"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Испания)

В рамках 24 тура Примеры мадридский "Атлетико" примет на домашней гостей из северной Испании – баскский "Атлетик". В нынешнем сезоне команды не конкурируют друг с другом и ставят перед собой абсолютно разные цели, а в турнирной таблице их разделяет целых 24 очка. Оба клуба в середине недели удачно стартовали в плей-офф еврокубков и практически гарантировали себе проход в следующий раунд, так что к матчу друг с другом соперники подходят в хорошем расположении духа.

Подопечные Симеоне продолжают погоню за "Барселоной" в чемпионате Испании, и после субботней победы каталонцев над "Эйбаром" отрыв увеличился уже до 9 очков. На счету "матрасников" серия из трех подряд побед в чемпионате, в которых они не пропустили ни одного мяча. В еврокубках "Атлетико" также добился успеха, разгромив в Лиге Европы датский "Копенгаген" со счетом 4:1. Команда из Мадрида по-прежнему может похвастаться лучшей обороной чемпионата: всего 9 голов пропустили "матрасники" за 23 тура внутреннего первенства.

"Атлетик" не может выиграть в чемпионате вот уже 5 матчей к ряду, 4 из которых завершились вничью. Подобные результаты вполне привычны для команды из Бильбао – мировым исходом закончились 8 из 12 предыдущих матчей басков в Примере. Зато в Лиге Европы команда порадовала своих болельщиков, обыграв в первом матче 1/16 финала московский "Спартак" (3:1), причем сделали это баски на выезде.

С "матрасниками" "Атлетик" играет не лучшим образом: последняя победа "львов" над мадридцами была зафиксирована более 5-ти лет назад. Существенные потери имеются в составе басков: встречу с "Атлетико" пропустят травмированный Муниаин, а также дисквалифицированные Адурис и Рауль Гарсия.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Атлетика":

"Атлетико" выиграл 9 из 11 последних матчей против "львов" во всех турнирах.

Беспроигрышная серия "матрасников" на домашней арене насчитывает 13 матчей.

В предыдущих 12 играх чемпионата Испании баски уступили лишь однажды.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Врсалько, Годин, Эрнандес, Филипе Луис, Витоло, Сауль, Габи, Коке, Гризманн, Коста.

Атлетик: Яго Эррерин, Лекуэ, Нуньес, Мартинес, Саборит, Итурраспе, Сан Хосе, Де Маркос, Беньят, Сусаета, Уильямс.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Атлетик":

Хозяева являются безоговорочными фаворитами встречи – вряд ли обескровленный "Атлетик" сможет навязать им серьезную борьбу. Тем более, у команды Сиганды практически не осталось мотивации на остаток чемпионата. Симеоне проводил ротацию на еврокубки, так что многие футболисты мадридцев должны быть в хорошей физической готовности.

Победа мадридцев оценивается коэффициентом 1,44, ничья – 4,64, виктория басков – 9,80.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 22 42
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 23 37
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 23 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Леганес 23 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Алавес 24 28
15 Реал Сосьедад 23 26
16 Эспаньол 23 26
17 Леванте 23 20
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