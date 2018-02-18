В бой после еврокубков: мадридский "Атлетико" ждет гостей из Бильбао

"Атлетико" – "Атлетик"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Испания)

В рамках 24 тура Примеры мадридский "Атлетико" примет на домашней гостей из северной Испании – баскский "Атлетик". В нынешнем сезоне команды не конкурируют друг с другом и ставят перед собой абсолютно разные цели, а в турнирной таблице их разделяет целых 24 очка. Оба клуба в середине недели удачно стартовали в плей-офф еврокубков и практически гарантировали себе проход в следующий раунд, так что к матчу друг с другом соперники подходят в хорошем расположении духа.

Подопечные Симеоне продолжают погоню за "Барселоной" в чемпионате Испании, и после субботней победы каталонцев над "Эйбаром" отрыв увеличился уже до 9 очков. На счету "матрасников" серия из трех подряд побед в чемпионате, в которых они не пропустили ни одного мяча. В еврокубках "Атлетико" также добился успеха, разгромив в Лиге Европы датский "Копенгаген" со счетом 4:1. Команда из Мадрида по-прежнему может похвастаться лучшей обороной чемпионата: всего 9 голов пропустили "матрасники" за 23 тура внутреннего первенства.

"Атлетик" не может выиграть в чемпионате вот уже 5 матчей к ряду, 4 из которых завершились вничью. Подобные результаты вполне привычны для команды из Бильбао – мировым исходом закончились 8 из 12 предыдущих матчей басков в Примере. Зато в Лиге Европы команда порадовала своих болельщиков, обыграв в первом матче 1/16 финала московский "Спартак" (3:1), причем сделали это баски на выезде.

С "матрасниками" "Атлетик" играет не лучшим образом: последняя победа "львов" над мадридцами была зафиксирована более 5-ти лет назад. Существенные потери имеются в составе басков: встречу с "Атлетико" пропустят травмированный Муниаин, а также дисквалифицированные Адурис и Рауль Гарсия.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Атлетика":

"Атлетико" выиграл 9 из 11 последних матчей против "львов" во всех турнирах.

Беспроигрышная серия "матрасников" на домашней арене насчитывает 13 матчей.

В предыдущих 12 играх чемпионата Испании баски уступили лишь однажды.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Врсалько, Годин, Эрнандес, Филипе Луис, Витоло, Сауль, Габи, Коке, Гризманн, Коста.

Атлетик: Яго Эррерин, Лекуэ, Нуньес, Мартинес, Саборит, Итурраспе, Сан Хосе, Де Маркос, Беньят, Сусаета, Уильямс.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Атлетик":

Хозяева являются безоговорочными фаворитами встречи – вряд ли обескровленный "Атлетик" сможет навязать им серьезную борьбу. Тем более, у команды Сиганды практически не осталось мотивации на остаток чемпионата. Симеоне проводил ротацию на еврокубки, так что многие футболисты мадридцев должны быть в хорошей физической готовности.

Победа мадридцев оценивается коэффициентом 1,44, ничья – 4,64, виктория басков – 9,80.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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