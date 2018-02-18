В бой после еврокубков: мадридский "Атлетико" ждет гостей из Бильбао
"Атлетико" – "Атлетик"
Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)
Начало матча: 18:15
Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Испания)
В рамках 24 тура Примеры мадридский "Атлетико" примет на домашней гостей из северной Испании – баскский "Атлетик". В нынешнем сезоне команды не конкурируют друг с другом и ставят перед собой абсолютно разные цели, а в турнирной таблице их разделяет целых 24 очка. Оба клуба в середине недели удачно стартовали в плей-офф еврокубков и практически гарантировали себе проход в следующий раунд, так что к матчу друг с другом соперники подходят в хорошем расположении духа.
Подопечные Симеоне продолжают погоню за "Барселоной" в чемпионате Испании, и после субботней победы каталонцев над "Эйбаром" отрыв увеличился уже до 9 очков. На счету "матрасников" серия из трех подряд побед в чемпионате, в которых они не пропустили ни одного мяча. В еврокубках "Атлетико" также добился успеха, разгромив в Лиге Европы датский "Копенгаген" со счетом 4:1. Команда из Мадрида по-прежнему может похвастаться лучшей обороной чемпионата: всего 9 голов пропустили "матрасники" за 23 тура внутреннего первенства.
"Атлетик" не может выиграть в чемпионате вот уже 5 матчей к ряду, 4 из которых завершились вничью. Подобные результаты вполне привычны для команды из Бильбао – мировым исходом закончились 8 из 12 предыдущих матчей басков в Примере. Зато в Лиге Европы команда порадовала своих болельщиков, обыграв в первом матче 1/16 финала московский "Спартак" (3:1), причем сделали это баски на выезде.
С "матрасниками" "Атлетик" играет не лучшим образом: последняя победа "львов" над мадридцами была зафиксирована более 5-ти лет назад. Существенные потери имеются в составе басков: встречу с "Атлетико" пропустят травмированный Муниаин, а также дисквалифицированные Адурис и Рауль Гарсия.
Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Атлетика":
"Атлетико" выиграл 9 из 11 последних матчей против "львов" во всех турнирах.
Беспроигрышная серия "матрасников" на домашней арене насчитывает 13 матчей.
В предыдущих 12 играх чемпионата Испании баски уступили лишь однажды.
Ориентировочные составы на игру:
Атлетико: Облак, Врсалько, Годин, Эрнандес, Филипе Луис, Витоло, Сауль, Габи, Коке, Гризманн, Коста.
Атлетик: Яго Эррерин, Лекуэ, Нуньес, Мартинес, Саборит, Итурраспе, Сан Хосе, Де Маркос, Беньят, Сусаета, Уильямс.
Прогноз на матч "Атлетико" – "Атлетик":
Хозяева являются безоговорочными фаворитами встречи – вряд ли обескровленный "Атлетик" сможет навязать им серьезную борьбу. Тем более, у команды Сиганды практически не осталось мотивации на остаток чемпионата. Симеоне проводил ротацию на еврокубки, так что многие футболисты мадридцев должны быть в хорошей физической готовности.
Победа мадридцев оценивается коэффициентом 1,44, ничья – 4,64, виктория басков – 9,80.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|62
|2
|Атлетико Мадрид
|23
|52
|3
|Валенсия
|24
|46
|4
|Реал Мадрид
|22
|42
|5
|Севилья
|24
|39
|6
|Вильярреал
|23
|37
|7
|Эйбар
|24
|35
|8
|Жирона
|24
|34
|9
|Бетис
|23
|33
|10
|Сельта Виго
|23
|32
|11
|Хетафе
|23
|30
|12
|Леганес
|23
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|28
|14
|Алавес
|24
|28
|15
|Реал Сосьедад
|23
|26
|16
|Эспаньол
|23
|26
|17
|Леванте
|23
|20
|18
|Лас Пальмас
|24
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|24
|17
|20
|Малага
|24
|13