В бой с новыми силами: "Ливерпуль" сразится с "Вест Хэмом"

"Ливерпуль" – "Вест Хэм"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Стюарт Атуэлл

В рамках 28-го тура английской Премьер-Лиги одним из самых интересных противостояний обещает быть встреча на "Энфилде" между местным "Ливерпулем" и "Вест Хэмом". Любопытно, что в последнее время командам удаются матчи друг против друга исключительно на выезде. Например, два предыдущих визита на стадион "Олимпийский" для "красных" увенчались успехом. Команда Юргена Клоппа не имела должного сопротивления, уверено разгромив "молотобойцев". Зато у себя дома мерсисайдский клуб не побеждал "Хаммерс" уже больше трех лет.

"Ливерпуль" ныне пребывает в очень хорошей форме и подходит к уик-энду во все оружии. Команда целых десять дней отдыхала после великолепной виктории над "Порту" в первом поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Скаузеры" продолжают бороться за место в первой четверке, располагаются на текущей третьей позиции, отставая от впереди идущего "Манчестер Юнайтед" на два балла и опережая "Челси" всего на один пункт. Также очень важно, что в кое-то веки мерсисайдцы не имеют кадровых проблем. Буквально все футболисты в строю, кроме давно травмированного Натаниэля Клайна, который продолжает свое восстановление.

После относительно неплохо проведенного января "Вест Хэму" удалось вылезти и не быть в числе тех команд, которые после каждого тура рискуют опуститься в зону вылета. Хотя и прописку в высшем дивизионе лондонцы пока себе не гарантировали – всего 30 очков и как следствие 12 строчка в турнирной таблице. Что касается кадрового вопроса, то в отличие от Юргена Клоппа Дэвид Мойес не может рассчитывать на целый ряд исполнителей. В Ливерпуль точно не приедут травмированные Энди Кэрролл, Педро Обьянг, Эдмилсон Фернандеш, а также дисквалифицированный Артур Масуаку.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Вест Хэма":

Юрген Клопп не смог обыграть "Вест Хэм" в первых четырех матчах на посту главного тренера "Ливерпуля". В то время как Дэвид Мойес ни разу не побеждал на "Эфнилде" в качестве менеджера-новичка.

В нынешнем сезоне Дэвид Мойес во главе "молтобойцев" завоевал 21 очко, а это всего на три пункта меньше, нежели за всю предыдущую кампанию в "Сандерленде".

Беспроигрышная серия мерсисайдского клуба в родных стенах в рамках Премьер-Лиги составляет 15 матчей.

"Ливерпуль" проиграл всего в одном из последних 17 встреч против "Вест Хэма" во всех соревнованиях.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Салах, Мане, Фирмино

Вест Хэм: Адриан, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Куяте, Нобл, Антонио, Жоау Мариу, Арнаутович, Чичарито

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Вест Хэм":

Без сомнений, "Ливерпуль" является явным фаворитом. Подопечные Юргена Клоппа просто обязаны брать максимум очков в таких матчах, как с "Вест Хэмом", если хотят завершить сезон в топ-4. Так же считают и букмекеры, которые победу "красных" оценивают скромными 1.2. В то время, как средний коэффициент на викторию "Вест Хэма" составляет 13.0.

Богдан Архипенко

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