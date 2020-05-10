В "Брайтоне" сообщили о третьем случае заражения коронавирусом

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер сообщил, что в клубе зафиксирован третий случай заражения коронавирусом COVID-19.

"К сожалению, у нас есть третий заболевший футболист, несмотря на все меры предосторожности. У него не было контактов с другими игроками, поэтому надеемся, что их тесты покажут отрицательные результаты", - приводит слова Барбера Sky Sports.

Стоит отметить, что "Брайтон" готов доиграть чемпионат Англии, но хочет проводить матчи на своем стадионе, отказываясь играть на нейтральных полях.

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